На Урале ищут жертву мошенницы, чтобы отдать похищенные миллионы

«На этот раз в сети оперуполномоченных угодила уроженка Ядринского района республики Чувашии по имени Людмила. Ранее не судимая гражданка прибыла из Казани в Москву, а оттуда на Средний Урал с целью осуществления противоправной курьерской деятельности. Дома у нее остался супруг и двое детей. Свое жилище она покинула под предлогом трудоустройства на хорошую работу», — рассказал Горелых.
По его словам, предполагаемая пособница мошенников, которая занималась по указке кураторов хищением денег у жертв, сейчас находится под стражей в СИЗО свердловского Кировграда. Против нее возбуждено уголовное дело.
На ее счету, предполагает следствие, только в Московской области около десяти эпизодов, потерпевшими по которым проходят пожилые люди. В частности, 85-летний инженер, запуганный уголовным преследованием за якобы финансовую помощь Украине, личные накопления на два миллиона рублей передал курьеру из рук в руки той самой пособнице аферистов.
Как уточняет представитель полицейского главка, взяли подозреваемую в криптообменнике при попытке перечислить несколько миллионов рублей еще одной жертвы своим работодателям.
«Потерпевшей стала женщина в голубой норковой шубе с капюшоном, которая по какой-то причине до сих пор не сообщила о случившимся в полицию, и она не знает, что деньги изъяты и ждут свою хозяйку», — отметил полковник Горелых, добавив, что представители МВД ищут потерпевшую, свои деньги она передала еще 6 марта в Екатеринбурге на улице Спутников.