Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Урале ищут жертву мошенницы, чтобы отдать похищенные миллионы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Полиция ищет жертву мошенницы, чтобы отдать ее похищенные деньги, сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Источник: РИА Новости

«На этот раз в сети оперуполномоченных угодила уроженка Ядринского района республики Чувашии по имени Людмила. Ранее не судимая гражданка прибыла из Казани в Москву, а оттуда на Средний Урал с целью осуществления противоправной курьерской деятельности. Дома у нее остался супруг и двое детей. Свое жилище она покинула под предлогом трудоустройства на хорошую работу», — рассказал Горелых.

По его словам, предполагаемая пособница мошенников, которая занималась по указке кураторов хищением денег у жертв, сейчас находится под стражей в СИЗО свердловского Кировграда. Против нее возбуждено уголовное дело.

На ее счету, предполагает следствие, только в Московской области около десяти эпизодов, потерпевшими по которым проходят пожилые люди. В частности, 85-летний инженер, запуганный уголовным преследованием за якобы финансовую помощь Украине, личные накопления на два миллиона рублей передал курьеру из рук в руки той самой пособнице аферистов.

Как уточняет представитель полицейского главка, взяли подозреваемую в криптообменнике при попытке перечислить несколько миллионов рублей еще одной жертвы своим работодателям.

«Потерпевшей стала женщина в голубой норковой шубе с капюшоном, которая по какой-то причине до сих пор не сообщила о случившимся в полицию, и она не знает, что деньги изъяты и ждут свою хозяйку», — отметил полковник Горелых, добавив, что представители МВД ищут потерпевшую, свои деньги она передала еще 6 марта в Екатеринбурге на улице Спутников.