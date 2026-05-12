У эвакуированного с MV Hondius испанца подтвердили хантавирус

МАДРИД, 12 мая — РИА Новости. У одного из 14 граждан Испании, эвакуированных с судна MV Hondius, подтвердили заражение хантавирусом, сообщило министерство здравоохранения Испании.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила 11 случаев заражения, три человека скончались.
«У пациента, чей тест накануне дал предварительно положительный результат, подтвердился хантавирус», — говорится в сообщении ведомства в соцсети X.
По данным минздрава, у остальных 13 человек, находящихся под наблюдением в военном госпитале Гомес Улья в Мадриде, окончательные тесты на хантавирус оказались отрицательными.
В ведомстве уточнили, что накануне у зараженного пациента была температура и легкие респираторные симптомы. Сейчас его состояние стабильное, явного клинического ухудшения нет.
Ранее испанские власти эвакуировали 14 граждан Испании с MV Hondius и доставили их в госпиталь для медицинского наблюдения.
Судно MV Hondius прибыло к острову Тенерифе после стоянки у Кабо-Верде. Испанские власти организовали поэтапную высадку и репатриацию пассажиров и части экипажа. После завершения их высадки судно должно продолжить путь в Нидерланды, где пройдет его дезинфекция.