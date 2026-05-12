Госпитализированный мэр Уфы останется в больнице под присмотром врачей

УФА, 12 мая — РИА Новости. Госпитализированный мэр Уфы Ратмир Мавлиев, который находится под домашним арестом по делу о коррупции, остается в больнице под присмотром врачей, он в сознании, сообщил РИА Новости его адвокат Марат Самойлов.

Источник: Соцсети

«Его положили в больницу на стационарное лечение, он под наблюдением врачей. Он в сознании», — сказал агентству Самойлов.

Ранее Мавлиева, которого в конце апреля поместили под стражу по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий, Верховный суд Башкирии отпустил под домашний арест до 28 июня. Ему запрещено выходить за пределы жилища, использовать сотовый телефон, интернет и общаться со свидетелями.

Его адвокат сообщал РИА Новости, что Мавлиев обратился в СК РФ, в Генпрокуратуру и ФСБ с просьбой проверить законность действий по его уголовному преследованию. Кроме того, в жалобе он указал, что вину не признает.

Утром во вторник Мавлиева госпитализировали в республиканскую клиническую больницу имени Куватова с подозрением на сердечный приступ. Адвокат сообщал, что у мэра заболело сердце из-за переживаний. Правоохранители были поставлены в известность о госпитализации Мавлиева, они следят за ним по датчику на электронном браслете.