У петербуржца конфисковали машину за пьяную поездку за цветами

Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя, задержанного пьяным за рулем 8 марта.

Источник: Коммерсантъ

Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Суд назначил наказание в виде 360 часов обязательных работ с лишением водительских прав на 2 года 8 месяцев, а его автомобиль конфискован в доход государства.

По данным суда, утром 8 марта 2026 года у дома 39 на улице Авангардной сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Ford Fusion. У водителя были выявлены признаки опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в организме. Кроме того, выяснилось, что мужчина ранее был лишен водительских прав.

Подсудимый пояснил, что утром выпил пиво и сел за руль, чтобы съездить за цветами. С учетом позиции государственного обвинителя суд признал его виновным и, помимо обязательных работ и лишения прав, конфисковал автомобиль Ford Fusion в собственность государства.