Минздрав Татарстана опроверг фейк о вспышке хантавируса в Казани

В ряд СМИ направили фейковое письмо о якобы вспышке заболевания.

Источник: Комсомольская правда

В редакции ряда СМИ республики поступило письмо, внешне напоминающее официальный документ. В нем сообщалось о якобы вспышке хантавирусной инфекции в одном из медицинских учреждений Казани. В Министерстве здравоохранения Татарстана эту информацию категорически опровергли.

«В ряд СМИ направили фейковое письмо о якобы вспышке хантавирусной инфекции в одном из медучреждений Казани. Выглядит как официальное письмо, со всеми характерными атрибутами. Данная информация не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе ведомства.

Таким образом, тревожные сообщения о распространении опасного вируса в столице республики оказались ложными. В Минздраве призвали журналистов и жителей доверять только проверенным официальным источникам и не распространять неподтвержденные данные.

Настоящие случаи заражения хантавирусом действительно фиксировались в мае 2026 года, но не в Татарстане, а у пассажиров круизного лайнера MV Hondius. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, подтверждено девять случаев заболевания. При этом риск для глобального здравоохранения ВОЗ оценивает как низкий.