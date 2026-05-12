Минздрав Татарстана опроверг фейк о вспышке хантавируса в Казани

Настоящие случаи заражения хантавирусом действительно фиксировались в мае 2026 года, но не в Татарстане, а у пассажиров круизного лайнера MV Hondius. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, подтверждено девять случаев заболевания. При этом риск для глобального здравоохранения ВОЗ оценивает как низкий.