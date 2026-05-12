Первоклассник и второклассница пострадали во время стрельбы в школе на Кубани

Пострадавших при стрельбе в школе на Кубани доставили в больницу с ушибленными ранами предплечья и бедра.

Источник: Комсомольская правда

Первоклассник и второклассница пострадали во время стрельбы в школе в Гулькевичском районе. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Учеников младших классов доставили в приемное отделение Гулькевичской ЦРБ. У детей ушибленные раны предплечья, состояние школьников оценивают как удовлетворительное, стабильное.

«Родители мальчика от госпитализации ребенка отказались», — сообщили в региональном оперативном штабе.

Напомним, стрельбу в школе № 1 им. М. И. Короткова открыл 16-летний школьник. Девятиклассник пронес в здание пневматическое оружие. Сначала подросток стрелял в своих одноклассников, затем, убегая, — в учащихся других классов.

Школьник задержан, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.