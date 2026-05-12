Поиск Яндекса
Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

149 пожаров произошло в Нижегородской области за неделю

В огне погибли восемь человек, в том числе двое детей.

Источник: Комсомольская правда

За минувшую неделю, с 4 по 10 мая, в Нижегородской области зарегистрировали 149 пожаров, унесших жизни восьми человек, в том числе двоих детей. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Кроме этого, из горящих помещений за эти дни эвакуировали 148 человек, среди них 24 ребенка. Еще десять человек пострадали, а десятерых, включая двоих детей, спасателям удалось вытащить из огня живыми.

На неделе в регионе также зарегистрировали 86 дорожных аварий. В этих происшествиях пострадал 101 человек, из них девять детей. К сожалению, четверо погибли. На водных объектах случилось одно ЧП с летальным исходом.

Спасатели напоминают, что с 30 апреля в Нижегородской области действует особый противопожарный режим. Жителей просят не сжигать сухую траву и мусор, не бросать окурки, следить за электропроводкой и не оставлять без присмотра включенные приборы. Отдельно родителей призывают поговорить с детьми об опасности игр с огнем.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше