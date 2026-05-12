В пермском приюте во время пожара заживо сгорели около 20 собак

В результате происшествия пострадал мужчина.

Пожар в пермском приюте унёс жизни около 20 собак, рассказала сайту perm.aif.ru волонтёр Елена, которая приехала спасать животных.

Возгорание произошло на улице Экскаваторной. Об этом сообщили очевидцы в местных телеграм-каналах, уточнив, что загорелся приют для собак. Позже информацию подтвердили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. По данным ведомства, огонь охватил два жилых дома, переоборудованных под приют. До прибытия пожарных из здания удалось спасти около 20 собак. Также в МЧС сообщили, что в результате пожара пострадал мужчина.

«Владельцы приюта — люди хорошие, вовлечённые в защиту животных. Сегодня там произошёл пожар. Около 20 собак, к сожалению, погибли. Там их уже даже не опознать, — рассказала perm.aif.ru Елена. — Около 30 живых, часть из них высвободилась и бегали по территории. Одну собаку из вольера выносили на руках, она в плохом состоянии, сейчас остаётся в клинике».

При пожаре некоторые вольеры уцелели, поэтому Елена предполагает, что часть не пострадавших животных останется в приюте.

МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
