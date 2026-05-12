Белоруска может получить три года тюрьмы после поездки на кладбище. Подробности сообщает УВД Гродненского облисполкома.
В Октябрьское РУВД обратилась 85-летняя жительница Гродно. Она сообщила про четыре исчезнувших декоративных дерева с места захоронения ее родственника на кладбище «Аульс».
Сотрудники милиции установили, что к краже причастная ранее судимая 44-летняя гродненка. Накануне случившегося фигурантка вместе со своим знакомым приехала на кладбище навестить могилу близкого человека. Пара решила продолжить день за распитием алкоголя, но денег на его покупку не было.
«Заметив на одном из участков туи, женщина выдернула растения и вынесла за пределы территории для дальнейшей продажи. Ущерб составил около 280 рублей», — рассказали в УВД.
Одно дерево женщина успела продать, а три изъяли милиционеры. В отношении фигурантки завели уголовное дело за кражу. По указанной статье предусматривается наказание вплоть до трех лет лишения свободы.
