В Хабаровске сторож автостоянки угнал иномарку и попал в ДТП

По данным полиции, жительница поселка Солнечный оставила принадлежавшую ей иномарку на охраняемой парковке на время оформления документов после раздела бизнеса. Дубликаты ключей она передала сотруднику стоянки. Не уведомив собственницу автомобиля, в вечернее время подозреваемый взял иномарку и уехал на ней. Вскоре во дворе дома на улице Трехгорной он врезался в припаркованную машину и скрылся с места ДТП.