В СК завели дело после осквернения воинских захоронений в Ростовской области

На Аллее Славы в поселке Целина осквернили захоронения, возбуждено уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области после осквернения воинских захоронений в поселке Целина завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Расследование ведется в рамках статьи 243.4 УК РФ (уничтожение, повреждение или осквернение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений).

По данным СК, захоронения пострадали 10 мая 2026 года. Следователи выясняют детали случившегося, а также устанавливают, кто именно совершил преступление.

Напомним, ранее о вандализме сообщили в соцсетях. Люди рассказали, что после праздника на Аллее Славы неизвестные порезали и порвали флаги, сломали кресты, разбили фотографии. Тогда же в сети появился комментарий районных властей. В администрации Целинского района подтвердили произошедшее, добавив, что в ситуации уже разбирается полиция.

