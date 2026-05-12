«Нанесла не менее 20 ударов ремнем с металлической пряжкой». Жительница Могилева избила шестилетнюю племянницу после отказа ложиться спать

Могилевчанка избила свою шестилетнюю племянницу за отказ ложиться спать. Подробности сообщает служба информации прокуратуры Могилевской области.
Прокуратурой Могилева было направлено в суд уголовное дело в отношении 21-летней местной жительницы. Ей было инкриминировано истязание несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.
В один из дней июня 2025 года фигурантка по просьбе своей старшей сестры осталась присматривать за малолетними племянниками в возрасте двух, четырех и шести лет. Когда дети отказались ложиться спать, а также не выполнили другие требования со стороны родственницы, женщина разозлилась и жестоко избила шестилетнюю девочку. Обвиняемая нанесла малолетней не менее 20 ударов ремнем металлической пряжкой по ягодицам и бедрам. Ребенку были причинены продолжительная боль, телесные повреждения, не повлекшие за собой кратковременное расстройство здоровья.
«После случившегося по предписанию прокурора трое малолетних детей сестры признаны находящимися в социально опасном положении», — уточнили в прокуратуре.
К фигурантке была применены мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Тем временем минчанин зарезал приятеля, который хвастался своей службой в спецназе.
Ранее белорус хотел ехать с сыном на одном месте в маршрутке, а в итоге избил водителя.
Кроме того, телеканал ОНТ сказал про задержание литовского шпиона в Беларуси.