Двое жителей Бурятии загрязнили реку Ципа пытаясь добыть нефрит

Полиция Бурятии завершила расследование уголовного дела о загрязнении водного объекта. Обвинение предъявлено двум официально безработным местным жителям, сообщает пресс-служба УМВД региона.
По версии следствия, двое мужчин с помощью экскаватора разрыли русло реки Ципа в поисках нефрита. Ценный минерал найти не удалось, однако незаконная добыча привела к серьезному загрязнению реки и нанесла значительный ущерб экологии.
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД пресекли противоправную деятельность обвиняемых еще в ноябре прошлого года. Эксперты оценили ущерб водным биоресурсам более чем в 892 тысячи рублей. В ходе следствия ставший орудием преступления экскаватор был арестован.
Обвиняемые признали вину и находятся под подпиской о невыезде. Материалы уголовного дела по статье «Загрязнение вод» переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.