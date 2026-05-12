Волгоградский суд признал болезнь участника СВО военной травмой

Светлоярский районный суд Волгоградской области признал военной травмой заболевание участника СВО, приобретенное им в период прохождения службы. С таким иском мужчина самостоятельно обратился в суд.

— Геннадий И. просил признать заболевание, приобретённое им в период прохождения военной службы, военной травмой. Установление данного факта необходимо для реализации прав как участника СВО на получение предусмотренных законом выплат, — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. — Из материалов дела следует, что истец проходил военную службу с 28 сентября 2022 года по 23 января 2024 года по мобилизации в зоне СВО и в этот период приобрел заболевание, которое входит в перечень заболеваний не рекомендованных для отправки в зону СВО.

Приказом Минобороны житель Волгоградской области был отправлен в отставку по состоянию здоровья в связи с признанием его военно-врачебной комиссией ограниченно годным к военной службе. После этого боец был исключён из списков личного состава воинской части и всех видов довольствия и направлен для постановки на учёт в военный комиссариат.

— Суд отметил, что военная травма — это увечье, ранение, контузия или заболевание, полученное военнослужащим при исполнении обязанностей военной службы или во время участия в боевых действиях, контртеррористических операциях и других подобных ситуациях. Таким образом, установленная заключением военно-врачебной комиссии причина негодности к дальнейшей службе как заболевание, полученное в период военной службы, не соответствует действительным обстоятельствам дела. Заболевание, в результате которого истец был уволен, является следствием получения им военной травмы при исполнении обязанностей военной службы, — прокомментировали в пресс-службе судов.

Уточняется, что в зоне СВО мужчина осуществлял эвакуацию раненых, погибших военных, а также гражданских лиц. И поскольку истец был мобилизован и признан годным при заключении контракта с МО РФ, заболевание было приобретено им в период прохождения военной службы в зоне специальной военной операции.

Решением Светлоярского районного суда Волгоградской области заболевание, приобретённое участником СВО в период прохождения военной службы, признано военной травмой. Однако это решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.