Силы ПВО Воронежской области находятся в готовности к отражению атаки БПЛА

Режим опасности атаки БПЛА объявили на территории Воронежской области в 17:05 во вторник, 12 мая. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — обратился глава региона к местным жителям.
Напомним, что минувшей ночью в Воронежской области отразили атаку пяти беспилотников. БПЛА уничтожили в небе над тремя районами региона.
