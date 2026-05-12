В двух населенных пунктах Самарской области из-за бешенства ввели карантин

В Самарской области выявили два очага бешенства животных.

В селе Пестравка и поселке Придорожный Самарской области зафиксировали очаги бешенства животных. В этих двух населенных пунктах объявили карантин. В селе территорию в радиусе полутора километров от очага объявили неблагополучным пунктом, а в поселке — в радиусе трех километров. Об этом сообщает правительство Самарской области.

«В эпизоотическом очаге временно запрещено проводить лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами (кроме персонала), ввоз и вывоз восприимчивых животных, а в неблагополучном пункте запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ограничения будут сняты не ранее чем через 60 дней после убоя последнего подозреваемого животного и проведения других необходимых мероприятий.