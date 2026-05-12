В двух населенных пунктах Самарской области из-за бешенства ввели карантин

В селе Пестравка и поселке Придорожный Самарской области зафиксировали очаги бешенства животных. В этих двух населенных пунктах объявили карантин. В селе территорию в радиусе полутора километров от очага объявили неблагополучным пунктом, а в поселке — в радиусе трех километров. Об этом сообщает правительство Самарской области.