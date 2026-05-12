Мотоциклист погиб после тяжелого ДТП под Анапой

В минувшие выходные на трассе между селом Варваровка и хутором Рассвет в Анапском районе произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля.
По предварительной информации, 52-летний мужчина на мотоцикле Suzuki GSX-R600 ехал в сторону села Гайкодзор и в какой-то момент слишком близко приблизился к двигавшейся впереди Lada Kalina. Из-за недостаточной дистанции избежать столкновения не удалось.
После сильного удара легковой автомобиль вынесло с дороги. Мотоциклист получил множественные тяжелые травмы, включая закрытую черепно-мозговую травму и серьезные повреждения грудной клетки. Пострадавшего экстренно доставили в городскую больницу Анапы, однако состояние мужчины оказалось критическим. Несмотря на усилия врачей, в течение суток он скончался, сообщили в Госавтоинспекции Кубани.