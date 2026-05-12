Запашный прокомментировал стычку львов в крымском сафари-парке

«То, что у Олега Зубкова львы дерутся, для меня не новость. Это природный парк, располагающийся на тридцати с лишним гектарах, подразумевающий под собой приближенную к воле жизнь животных. И те люди, которые, как правило, топят за то, чтобы животные все были на свободе, бегали, играли с бабочками, когда приходят в этот парк и видят львов в крови, вдруг резко начинают критиковать этот парк за якобы проявление жестокости, что для меня удивительно. Но свобода — это борьба за выживание, где выживает сильнейший», — сказал в беседе с «Газета. Ру» он.