Бастрыкин поручил ускорить дело о пытках в реабилитационном центре Нижнего

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела о противоправных действиях в нижегородском реабилитационном центре. Об этом сообщили в Информационном центре СК РФ, уточнив, что поводом послужило коллективное обращение пострадавших через приемную ведомства «ВКонтакте».
По версии заявителей, с сентября 2024 года по декабрь 2025 года персонал центра систематически избивал и унижал постояльцев. Людей незаконно лишали свободы, похищали их деньги обманным путем и содержали в антисанитарных условиях без оказания медицинской помощи. Несмотря на то, что уголовное дело было возбуждено еще в конце прошлого года, до настоящего времени никто не привлечен к ответственности.
Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Айрату Ахметшину ускорить производство по делу и представить подробный доклад о ходе следствия. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин взял под контроль дело о подмене детской поликлиники в Дзержинске.