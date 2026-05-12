В Татарстане два человека погибли от удара током в фонтане

Инцидент произошел в одном из кафе в городе Болгар на юго-западе Республики Татарстан.
Согласно имеющейся информации, хозяин заведения чистил фонтан. В этот момент его и ударило током. Пострадавшего попытался спасти его отец, но и он получил смертельный разряд.
SHOT уточняет, что прибывшие на место ЧП сотрудники скорой медицинской помощи на протяжении десяти минут пытались реанимировать пострадавших, однако их усилия успехом не увенчались.
Позднее стало известно, что в ходе осмотра фонтана был обнаружен оголенный провод.
