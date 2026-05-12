Прокуратура взяла на контроль дело о нападении собаки на девочку на Бору

Надзорное ведомство проверит обстоятельства инцидента в сквере, где домашнее животное покусало подростка.

Прокуратура Нижегородской области начала проверку по факту нападения собаки на несовершеннолетнюю в Борском районе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, уточнив, что ситуация взята на особый контроль после публикаций в СМИ.

Ранее стало известно, что в одном из местных скверов собака, находившаяся на поводке у хозяйки, укусила девочку-подростка. В результате инцидента ребенок получил раны различной степени тяжести. На данный момент по этому факту следственным отделом по городу Бор уже проводится процессуальная проверка.

Сотрудники прокуратуры намерены дать правовую оценку:

действиям владельца животного по соблюдению правил содержания собак,

полноте мер, принятых следственными органами в ходе доследственной проверки,

тяжести причиненного вреда здоровью пострадавшей.

По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.