На майских праздниках в Севастополе обнаружили мазут на побережье

«Во время праздников мы совместно с Севприроднадзором и спасательной службой полностью прошли береговую черту. Там, где выявили загрязнения — убрали. Всего собрали 31 мешок», — сказал Краснокутский.
Все обращения были оперативно отработаны соответствующими службами, добавил он. Сил и средств спасательной службы и Севприроднадзора для этого достаточно.
Власти города напомнили, что при обнаружении загрязнений на побережье необходимо сообщить об этом по единому номеру 112.
8 апреля стало известно, что на пляжах Севастополя выявили единичные выбросы мазута.11 апреля в Черном море, в 11 километрах от берегов Анапы, было обнаружено пятно нефтепродуктов.
Разлив нефтепродуктов произошел в морском терминале Туапсе в ночь на 16 апреля после атаки ВСУ. Были выставлены боновые заграждения, но из-за проливных дождей произошел перелив нефтепродуктов, они попали в Черное море и на береговую линию. В оперштабе Краснодарского края сообщали, что в Туапсе после атаки ВСУ на морской терминал убрали больше 2,5 тысяч кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта.