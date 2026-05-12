На майских праздниках в Севастополе обнаружили мазут на побережье

Разлив нефтепродуктов произошел в морском терминале Туапсе в ночь на 16 апреля после атаки ВСУ. Были выставлены боновые заграждения, но из-за проливных дождей произошел перелив нефтепродуктов, они попали в Черное море и на береговую линию. В оперштабе Краснодарского края сообщали, что в Туапсе после атаки ВСУ на морской терминал убрали больше 2,5 тысяч кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта.