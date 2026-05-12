В Ростовской области на птицефабрике произошел пожар, спасли 180 тысяч кур

В Ростовской области произошел пожар на птицефабрике. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Помощь пожарных потребовалась в хуторе Маркин Октябрьского (сельского) района. Вызов в экстренную службу поступил в 16:20. Загорелась кровля складского помещения. После этого огонь распространился на 1600 кв. метров.
— Пламя могло перейти на соседний ангар с домашней птицей, но благодаря оперативным действиям удалось локализовать пожар и спасти свыше 180 тысяч кур, — рассказали в МЧС.
Информация о полной ликвидации пожара пока не поступала. Известно, что на месте происшествия задействовали 47 человек и 19 единиц техники.
