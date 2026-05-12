Падеж скота скрыли в Клецком районе — возбуждено уголовное дело

По данным ведомства, должностное лицо сельскохозяйственной организации, зная о гибели животных в феврале 2026 года, внесло недостоверные сведения в официальные статистические документы и утвердило фиктивный отчет о движении скота и птицы на ферме.
Как отметили в КГК, в результате таких действий был скрыт падеж 45 голов крупного рогатого скота. Сумма ущерба превысила сорок тысяч рублей.
«По выявленным фактам возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
Уточняется, что нарушения были установлены КГК Минской области совместно с органами прокуратуры и внутренних дел в ходе проверки и пересчета поголовья скота.
Ранее аналогичный случай сокрытия падежа телят был выявлен в одном из хозяйств Рогачевского района Гомельской области.
Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно обращал внимание на необходимость тщательного подхода к развитию животноводства, личная ответственность за это возложена на представителей всей «вертикали» власти.