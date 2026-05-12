В Симферополе разрушается столетний многоквартирный дом

Жильцы рассказали о плохом содержании дома на улице Большевистской в соцсетях. По их данным, длительное время 114-летнее здание находится в непригодном состоянии, из-за чего в марте и мае этого года обрушился фасад.
«Несмотря на указанное, управляющей компанией мер не принимается, срок проведения капитального ремонта неоднократно переносился, последний раз — на 2029 год. Обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли», — уточнили в СК.
По данному факту Следком Крыма и Севастополя организовал процессуальную проверку. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил доложить об ее предварительных и окончательных результатах.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин затребовал из Севастополя доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов ветхого дома в Севастополе, где потолочные перекрытия текут и угрожают обрушением.