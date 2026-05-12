Спасатели на протяжении шести часов эвакуировали тело утонувшего из реки Сочи

Труп обнаружили под одним из водоскатов в реке — погибшего замыло глубоко под плиты и завалы веток.
Спасатели извлекли тело мужчины из труднодоступного места, после чего на носилках эвакуировали в служебный автомобиль. На берегу труп передали сотрудникам правоохранительных органов.
Работу спасателей осложняло сильное течение и плохая видимость.
Всего в операции были задействованы 16 человек личного состава и 5 единиц техники.
