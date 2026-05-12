В Москве задержали иностранца, задушившего своего отца

Правоохранители задержали иностранного гражданина по подозрению в причинении смертельных травм собственному отцу. Трагедия произошла на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по столице.
Вечером 11 мая в квартире на улице Обручева во время бытовой ссоры подозреваемый набросился на отца и попытался его задушить. Пострадавшего экстренно доставили в больницу, но от полученных повреждений мужчина вскоре скончался.
В отношении задержанного Гагаринским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.
Следователи уже осмотрели место преступления и назначили необходимые экспертизы. Сейчас с задержанным работают правоохранители, в ближайшее время ему предъявят официальное обвинение.