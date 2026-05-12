Ранее сообщалось, что в Германии правительство столкнулось с серьёзной проблемой из-за массового нежелания молодёжи готовиться к войне с Россией. В 2025 году власти приняли решение о постепенном возврате воинского призыва, однако эта инициатива натолкнулась на жёсткое сопротивление. большинство молодого поколения категорически отвергает службу. Вероятной причиной такого настроя называют успех студенческих забастовок.