В суд поступило дело внучки экс-мэра Самары Тарховой

В прокуратуре региона 8 мая сообщали, что обвинительное заключение утверждено в отношении двух фигуранток — 31-летней Екатерины Тарховой и 79-летней Таисии Киселевой. Внучку экс-мэра обвиняют в убийстве двух лиц, надругательстве над телами умерших, тайном хищении чужого имущества, покушении на мошенничество, мошенничестве, а также в умышленном уничтожении имущества, похищении и подделке документов. Киселевой предъявлено обвинение в хищении чужого имущества.