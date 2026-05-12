Суд по избранию меры пресечения Ермаку взял паузу до завтра

Накануне вечером НАБУ провело следственные действия в отношении бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Обыски прошли в его офисе и дома. После этого Ермаку вручили подозрение от НАБУ и САП. Речь идёт о деле о легализации денег. Суд уже арестовал землю и недостроенные объекты, связанные с делом. Общая стоимость имущества оценивается в 14 миллионов гривен. Ермак назвал выдвинутые ему обвинения безосновательными. Тем временем САП просит арестовать экс-главу офиса Зеленского с возможностью внесения залога 180 млн гривен (более 300 млн рублей).