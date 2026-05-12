Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дело внучки экс-мэра Самары Тарховой об убийстве дедушки и бабушки передали в суд

Уголовное дело в отношении Екатерины Тарховой, внучки бывшего мэра Самары, обвиняемой в убийстве своих бабушки и дедушки, передано в Самарский областной суд. Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе суда, дело содержит 20 эпизодов и уже зарегистрировано, а также распределено председателю судебной коллегии по уголовным делам Ксении Мельниковой.

Источник: Life.ru

Дата заседания будет объявлена позднее.

Согласно информации, опубликованной в официальном канале областного суда, дело было принято к производству и передано на рассмотрение председателю судебной коллегии по уголовным делам Самарского областного суда, Ксении Мельниковой. О дате проведения судебного заседания будет объявлено позднее.

Напомним, что 5 февраля 2025 года стало известно о жестоком убийстве супругов Тарховых. В тот же день была арестована их внучка, подозреваемая в совершении преступления из-за крупной суммы денег — 145 миллионов рублей. На допросе Екатерина призналась, что вынесла останки родственников на свалку. Девушка более недели отравляла пожилую пару. Предположительно, с декабря 2024 года она регулярно навещала дедушку и бабушку, каждый раз добавляя им в пищу ядовитые вещества.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.