Экс-главу криптобиржи Binance Смеркиса приговорили к пяти годам колонии

Пресненский районный суд Москвы приговорил Владимира Смеркиса, бывшего главу криптобиржи Binance в СНГ и сооснователя криптобиржи Blum, к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом во вторник, 12 мая, сообщила «Вечерней Москве» глава пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
Еще в июне 2024 года к Смеркису, известному в криптовалютном сообществе, обратился криптоблогер с просьбой организовать рекламную кампанию для привлечения новых пользователей в его социальные сети. Смеркис пообещал привлечь около двух миллионов подписчиков за сумму более 8,8 миллиона рублей.
Потерпевший перевел указанную сумму на криптокошелек Смеркиса. Однако основатель Binance не выполнил взятые на себя обязательства — рекламная кампания не состоялась, а полученные средства он потратил по своему личному усмотрению.
— С учетом позиции государственного обвинителя Пресненской межрайонной прокуратуры 41-летний Владимир Смеркис приговорен к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, — резюмировала Нефедова.
Смеркис стал директором Binance в СНГ в июне 2022 года. Он занимал этот пост до сентября 2023-го, а уже в апреле 2024 года вместе с другим топ-менеджером Binance Глебом Костаревым запустил приложение Blum, которое позволяет торговать криптовалютными активами в мини-приложении Telegram.