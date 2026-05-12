Конфликт с Фадеевым и подделка документов: за что задержали певицу Линду

Певицу Линду задержали по подозрению в подделке документов об авторских правах на свои главные хиты «Ворона» и «Песни тибетских лам». На артистку мог подать в суд ее бывший продюсер Максим Фадеев, который уверен, что права на композиции должны принадлежать ему. Линда и Фадеев сотрудничали в 90-е годы, а затем разругались и разорвали контракты. С тех пор они обвиняют друг друга в клевете, домогательствах, мошенничестве и других преступлениях. «Вечерняя Москва» выясняла, что известно об этом конфликте и в чем конкретно может быть замешана певица.
Задержание Линды и обыски.
Певицу Светлану Гейман, известную под псевдонимом Линда, задержали в Москве во вторник, 12 мая. Вместе с ней на допрос увезли ее директора Михаила Кувшинова и главу музыкальной компании «Профит» Дарью Шамову. Также силовики нагрянули с обысками в офис еще нескольких фирм, связанных с их владельцем — бизнесменом Андреем Черкасовым.
— Кувшинов, Линда, а также директор «Профит» Дарья Шамова находятся на допросе у следователя, — сообщил анонимный источник РЕН ТВ.
По данным телеканала, всех задержанных заподозрили в подделке документов об авторских правах на несколько песен, в том числе хиты «Ворона» и «Песни тибетских лам». Линда якобы переписала документы на себя, подделав в бумагах подпись своего бывшего продюсера Максима Фадеева. Предположительно, именно он мог заявить в полицию о мошенничестве со стороны артистки.
Источник телеканала РЕН ТВ сообщает, что до 12 мая Линда проходила по делу о мошенничестве в качестве свидетеля, однако на допрос ее доставили якобы силой. Обвинение певице пока не предъявляли, решение по ее актуальному статусу будет принято после проведения всех процессуальных действий.
Конфликт Линды с Фадеевым.
Музыкальная карьера Линды с самого начала была достаточно успешной. Она побеждала в региональных конкурсах в Юрмале, в 1990-е годы сотрудничала с композиторами Владимиром Матецким и Виталием Окороковым, а одной из первых ее знаменитых песен стала «Игра с огнем». Клип на эту песню снимал Федор Бондарчук. Примерно в то же время Линда познакомилась и стала сотрудничать с продюсером Максимом Фадеевым — именно этот союз принес артистке всероссийскую известность.
Новый продюсер писал для Линды музыку и тексты, сформировал ее художественный образ и звучание. Под руководством Фадеева артистка в 1994 и 1996 годах выпустила свои главные музыкальные альбомы «Песни тибетских лам» и «Ворона». Команде удалось продать более двух миллионов пластинок, что сделало Линду одной из главных звезд России.
Однако к концу 90-х отношения между партнерами стали ухудшаться. Отец Линды, который фактически финансировал проект своей дочери, больше не мог платить за продвижение. После этого интерес Фадеева к проекту угас, затем продюсер вовсе уехал жить за границу.
Сама Линда в последующих интервью рассказывала, что у конфликта были и другие причины. Она считала стратегию продвижения Фадеева слишком провокационной. Продюсер, по словам певицы, специально распространял слухи о ее наркозависимости ради продвижения. Когда же Линде предложили сотрудничество с международным лейблом BMG, Фадеев обиделся и стал манипулировать артисткой, рассказывая о своих тяжелых болезнях. Затем продюсер вовсе обвинил Линду в домогательствах и преследовании. Певица была уверена, что таким образом он просто хотел оправдать свой уход из проекта.
— Он говорил, что у него плохое самочувствие, ему нужно сделать перерыв, отдохнуть. То есть акцент был на здоровье. Но моему отцу Макс должен был озвучить более весомую причину, чтобы отстраниться от нашего проекта. И тогда он пришел к нему и сказал, что я его домогаюсь, а он не может ничего сделать, мол, я влюблена в него по уши, — рассказывала Линда в интервью журналистке Ксении Собчак.
Конфликт Линды и Фадеева затянулся на десятилетия. В 2023 году продюсер заявил, что не уважает свою бывшую подопечную. В ноябре 2024-го он сообщил, что уже более 20 лет пытается вернуть себе авторские права на песни Линды. Тогда он впервые обвинил артистку в подделке документов.
Кто еще фигурирует в деле Линды.
В числе главных фигурантов дела о мошенничестве с песнями Линды оказался владелец компании «Профит» Андрей Черкасов, которому принадлежит ряд других музыкальных издательств, в том числе «Джем». Именно с него началось расследование.
Черкасов попал в СИЗО в ноябре 2025 года, но по другому делу о мошенничестве и самоуправстве. Его обвинили в попытке не допустить публикацию фильма «Руки вверх!» на популярные российские интернет-платформы. По его словам, авторы кинокартины незаконно использовали музыку одноименной музыкальной группы. В свою очередь фронтмен коллектива «Руки вверх!» Сергей Жуков утверждал, что Черкасов сам незаконно присвоил себе авторские права еще в 2006 году. Следователи встали на сторону артиста.
Жертвами махинаций Черкасова могли стать и другие музыканты. Летом 2025 года композитор Леонид Величковский, бывший участник групп «Технология» и «Биоконструктор», потребовал признать бизнесмена банкротом. После этого суд ввел в отношении «Джема» Черкасова начальную процедуру банкротства — наблюдение. Компания якобы задолжала Величковскому более семи миллионов рублей.
Михаил Фадеев посвятил Черкасову несколько постов в своем Telegram-канале, в которых обвинил бизнесмена в подделке документов об авторских правах и присвоении доходов от музыкальных проектов.
— В данный момент именно Черкасов владеет правами на песни Линды, переданные ему ее отцом. На протяжении 30 лет я не получал авторские отчисления за свою музыку, которую я написал для Линды. В связи с этим можно сделать вывод, что кто-то на протяжении этих 30 лет меня обворовывал. Это только верхушка айсберга. Количество обманутых Черкасовым артистов исчисляется десятками, — писал продюсер в одном из своих постов.
Как отмечает ТАСС, после задержания Линды силовики проводили обыски в офисе еще одной компании Черкасова — «Компания Топ семь».
Тем временем бывшего продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина разыскивают по делу о мошенничестве. Его обвиняют в подделке документов о передаче авторских прав на песни коллектива, чтобы получать за них деньги. Ущерб оценивается в 500 миллионов рублей. Ранее Разин судился за наследство с лидером «Ласкового мая» Юрием Шатуновым, затем с его родственниками.