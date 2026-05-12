Раскрыты детали допроса певицы Линды: привезли силой

Певицу Линду доставили на допрос принудительно. До 12 мая она проходила по делу о крупном мошенничестве как свидетель и являлась на следственные действия добровольно. Об этом рассказал источник РЕН ТВ.
«Статус Линды в уголовном деле Черкасова до сегодняшнего дня был — свидетель. Однако сегодня её привезли на допрос силой», — сообщил собеседник. По его словам, окончательное решение о статусе артистки примут после завершения всех процессуальных действий.
Задержание связано с расследованием дела гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Ему вменяют мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере. Следствие ищет соучастников.
Черкасов находится в СИЗО. В его офисе прошли обыски, которые, как сообщалось ранее, связаны с задержанием Линды.