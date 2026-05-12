14-летнюю девочку госпитализировали с травмами в больницу после ДТП с иномаркой

Сегодня, 12 мая, в Нижнем Новгороде под колеса иномарки на пешеходном переходе попал 14-летний ребенок. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.
Вечером, примерно в 18:43, на 443-м км трассы Ряжск — Касимов — Нижний Новгород произошла серьезная авария. 45-летний мужчина за рулем автомобиля Audi не уступил 14-летней девочке, переходившей дорогу по зебре.
В результате чего автомобилист сбил несовершеннолетнюю. Пострадавшую с травмами госпитализировали в детскую областную больницу.
