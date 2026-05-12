Жительница Удмуртии сделала из 11-летнего сына собутыльника

Жительница села Шаркан в Удмуртии сделала из 11-летнего сына собутыльника. Мальчика доставили в реанимационное отделение, где у него в крови нашли этанол. Об этом во вторник, 12 мая, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.
По словам представителей ведомства, 50-летняя мать неоднократно поила своего сына алкоголем по месту жительства. Мальчика изъяли из семьи и передали в социальном учреждении. Против женщины возбуждено уголовное дело, по которому ей грозит наказание до восьми лет лишения свободы.
— Следователем продолжается выполнение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин условий, способствовавших совершению преступления, — передает официальный Telegram-канал СК по Удмуртии.
На детской площадке в жилом комплексе «Алхимово» в Новой Москве мужчина избил ребенка, который бил своего сверстника, пока тот лежал. Житель взял мальчика за куртку и ударил коленом в живот, после чего потащил его на соседнюю улицу.