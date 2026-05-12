Над Белгородской и Брянской областями за три часа сбили 14 дронов ВСУ

Ранее сообщалось, что над Ульяновской областью силами противовоздушной обороны сбиты два вражеских беспилотника. Аппараты были уничтожены в районе Старокулаткинского района. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений. Жителей также призвали не публиковать в интернете фото и видео с беспилотниками или их частями. Граждан попросили немедленно сообщать о находках экстренным службам.