ВСУ при атаке на Энергодар целились в вышки связи на крышах жилых домов

ВСУ во время массированной атаки на Энергодар наносили удары по вышкам сотовой связи, установленным на крышах многоквартирных домов. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов.

Источник: Life.ru

Градоначальник уточнил, что в первой половине дня обстрелу подверглись кровли в первом и четвёртом микрорайонах, а также на Центральной улице, вблизи детской спортивной школы и школы имени Манзули. Позже, во второй половине дня, зафиксировали несколько прилётов по автозаправочным станциям на въезде в город.

«Под удары попали объекты городской инфраструктуры, включая автозаправочные станции и жилые дома; один из дронов сдетонировал на детской площадке, на которой, к счастью, никого не было. Ситуация в городе остаётся напряжённой, сохраняется риск новых атак, службы работают в усиленном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в городе Энергодаре при атаке беспилотников ВСУ ранения получили два мирных жителя. Как рассказала директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина, пострадавшие госпитализированы. Кроме того, в ходе налёта повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше