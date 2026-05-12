ВСУ при атаке на Энергодар целились в вышки связи на крышах жилых домов

Градоначальник уточнил, что в первой половине дня обстрелу подверглись кровли в первом и четвёртом микрорайонах, а также на Центральной улице, вблизи детской спортивной школы и школы имени Манзули. Позже, во второй половине дня, зафиксировали несколько прилётов по автозаправочным станциям на въезде в город.
«Под удары попали объекты городской инфраструктуры, включая автозаправочные станции и жилые дома; один из дронов сдетонировал на детской площадке, на которой, к счастью, никого не было. Ситуация в городе остаётся напряжённой, сохраняется риск новых атак, службы работают в усиленном режиме», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в городе Энергодаре при атаке беспилотников ВСУ ранения получили два мирных жителя. Как рассказала директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина, пострадавшие госпитализированы. Кроме того, в ходе налёта повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.
