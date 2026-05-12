В истории со стрельбой возле школы в Волгограде разбирается полиция

Стражи порядка проверяют сообщения о стрельбе возле школы № 5 на севере Волгограда, сообщает главк МВД по Волгоградской области.
Как рассказывают очевидцы, днем возле образовательного учреждения собралась группа подростков. В ходе общения один из них наставил на товарища предмет похожий на оружие и сделал выстрел. Правоохранители узнали о происшествии при мониторинге социальных сетей и инициировали проверку. Инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют, кто именно участвовал в инциденте.
Ранее в областном центре было передано в суд дело подростка, который выстрелил из пневматики в ребенка.