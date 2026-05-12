Открытое горение в ангаре в подмосковном Долгопрудном ликвидировано

В Долгопрудном ликвидировали открытое горение в ангаре на 1,6 тысяч кв. метров. Видео © МАКС/ МЧС по Московской области.
Изначально сообщалось о пожаре на площади 600 квадратных метров, затем огонь распространился, и возгорание локализовали уже на 1,6 тысячи «квадратов».
«Пожарные ликвидировали в Московской области открытое горение», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Life.ru писал, что в подмосковном Долгопрудном загорелся ангар на пункте приёма металлолома и мусоросортировочном комплексе. Площадь пожара — от 600 до 800 квадратных метров. Очевидцы слышали хлопок, похожий на взрыв. Работают 37 спасателей, 12 единиц техники и вертолёт. Данных о пострадавших пока нет.
