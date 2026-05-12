За любовь к алкоголю волгоградцу пришлось расстаться с квадроциклом

В Дубовском районе суд вынес приговор водителю квадроцикла, который повторно попался за рулем нетрезвым, сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.
40-летний мужчина 6 декабря прошлого года попался полицейскому патрулю за рулем квадроцикла Sharmax 280 Activator RX-L9NACSEJOS1943304. Стражи порядка заподозрили, что мужчина нетрезв, но от прохождения освидетельствования он отказался. При этом ранее он уже был лишен прав на управление транспортом за такое же правонарушение.
В ходе судебного заседания мужчина свою вину признал, однако суд все же назначил ему наказание в виде 1,5 лет лишения прав и 200 часов обязательных работ. Кроме того, ему придется расстаться с квадроциклом — техника конфискована в пользу государства.
Ранее транспорт, конфискованный у любителей сидеть за рулем подшофе, отправился из волгоградской области в зону спецперации.