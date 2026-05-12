Лошадь укусила девушку за шею во время кормления в Уфе

В конюшне в Уфе лошадь дернулась и укусила девушку за шею во время кормления. Зубы животное не смогли прокусить одежду и задеть кожу девушки, поэтому у нее остались только синяки и царапины. Об этом во вторник, 12 мая, сообщил 112.
За несколько секунд до случившегося конь спокойно ел с рук и шел на контакт с посетительницей конюшни. Девушка подчеркнула, что посетителям никто не объяснял, как лошади могут себя вести перед проявлением агрессии, передает Telegram-канал.
31 марта стало известно, что в польском городе Воломин под Варшавой 78-летняя женщина отбилась от дикого кабана, который выбежал из кустов и повалил ее на землю, после чего самостоятельно добралась до больницы. Врачи диагностировали у нее множественные ушибы, глубокие укусы и повреждения кожи.
В тот же день в районе Альтона в Гамбурге волк напал на женщину и укусил ее за лицо, после чего врачи госпитализировали пострадавшую с серьезными травмами. Хищник попытался скрыться, прыгнув в реку Альстер, но его вытащили с помощью петли и поместили в клетку, после чего вывезли за пределы города.