РЕН ТВ: Устроивший фейковый розыгрыш автомобиля Hyundai получил условный срок

Мужчину, который устроил розыгрыш автомобиля Hyundai Solaris и прикрепил к нему чужие фотографии, приговорили к трем годам лишения свободы условно по статье о крупном мошенничестве. Об этом во вторник, 12 мая, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на осведомленный источник.
В своих соцсетях мужчина опубликовал пост о розыгрыше иномарок — победителем такой лотереи должен был стать тот, кто купит наибольшее количество виртуальных билетов. В результате девушка в течение нескольких дней переводила деньги на счет организатора, но не получила обещанный автомобиль.
После этого мужчина заявил, что все средства потратил на рекламу и благотворительность. Также он заявил, что якобы в какой-то момент понял, что не сможет провести конкурс, и стал возвращать средства, но не успел отдать их потерпевшей. После вынесения приговора злоумышленник вернул деньги обманутой девушке, передает Telegram-канал.
В МВД сообщили об эволюции традиционной мошеннической схемы «проголосуй за мою дочь в конкурсе» — теперь вместо одной просьбы перейти по ссылке аферисты строят многоэтапную подделку с клонированием аккаунта знакомого и созданием «группы поддержки».