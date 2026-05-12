Семь муниципалитетов Белгородской области атакованы ВСУ, ранен мирный житель

Семь муниципалитетов Белгородской области атаковали дроны Вооружённых сил Украины (ВСУ), пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

На дороге Отрадовский — Красная Яруга дрон атаковал легковой автомобиль. Пострадавший с баротравмой доставлен в белгородскую горбольницу № 2. После оказания помощи госпитализация не понадобилась — лечение будет проходить амбулаторно. Машина повреждена.

В Шебекинском округе в хуторе Знаменка от атаки БПЛА повреждён трактор, стоявший в поле. В городе Шебекино в результате ударов беспилотников повреждены кровля частного дома, две «газели» и производственное здание на предприятии. Село Новая Таволжанка атаковано четырьмя дронами: в одном доме повреждена кровля, ещё в трёх выбиты окна, повреждены фасады и кровли. Также осколками посечены три легковых автомобиля. В селе Мешковое от атаки БПЛА повреждена кровля частного дома.

В Белгородском, Грайворонском, Борисовском, Ракитянском, Волоконовском округах и Красной Яруге в результате атак дронов также повреждены жилые дома, тракторы, грузовые и легковые автомобили, автобус, мастерская и здания предприятий.

В Энергодаре в результате атаки беспилотников ВСУ получили ранения двое гражданских лиц. Они госпитализированы. Также повреждения получили жилые дома и объекты инфраструктуры. Кроме того, на Запорожской АЭС заявили об ударах ВСУ по береговой линии Энергодара в период объявленного Россией перемирия ко Дню Победы. Атаки фиксировались в районе бывшего Каховского водохранилища.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше