Молодой человек рассказал, как проехал в вагоне с углем из Ишима в Тюмень

Житель Тюменской области, который после отдыха в клубе оказался в грузовом вагоне с углем и доехал на нем из Ишима в Тюмень, рассказал подробности своего «путешествия».
По словам молодого человека, после посещения бара он решил не вызывать транспорт, а отправиться домой пешком, чтобы «проветриться».
«Как вы уже поняли, домой я не попал, а отправился в путешествие», — написал он в соцсетях.
Молодой человек уточнил, что отдыхал в ночь с 8 на 9 мая в ишимском баре «Чили». Утром ему нужно было идти на работу.
Ранее в Сети распространилось видео, которое мужчина записал другу уже во время поездки. На кадрах он говорил, что не понимает, где находится, куда едет и что теперь делать.
В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что мужчина сел в грузовой полувагон с углем на станции Ишим и доехал до Тюмени. По факту произошедшего организована проверка.
Надзорное ведомство намерено оценить состояние безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры и эффективность режимных мероприятий. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.