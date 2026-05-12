Молодой человек рассказал, как проехал в вагоне с углем из Ишима в Тюмень

Житель Тюменской области рассказал, как после клуба случайно доехал в вагоне с углем из Ишима в Тюмень.

Источник: Аргументы и факты

Житель Тюменской области, который после отдыха в клубе оказался в грузовом вагоне с углем и доехал на нем из Ишима в Тюмень, рассказал подробности своего «путешествия».

По словам молодого человека, после посещения бара он решил не вызывать транспорт, а отправиться домой пешком, чтобы «проветриться».

«Как вы уже поняли, домой я не попал, а отправился в путешествие», — написал он в соцсетях.

Молодой человек уточнил, что отдыхал в ночь с 8 на 9 мая в ишимском баре «Чили». Утром ему нужно было идти на работу.

Ранее в Сети распространилось видео, которое мужчина записал другу уже во время поездки. На кадрах он говорил, что не понимает, где находится, куда едет и что теперь делать.

В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что мужчина сел в грузовой полувагон с углем на станции Ишим и доехал до Тюмени. По факту произошедшего организована проверка.

Надзорное ведомство намерено оценить состояние безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры и эффективность режимных мероприятий. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.