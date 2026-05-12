Суд арестовал воспитателя детсада по делу о секс-насилии над тремя детьми

В прокуратуре рассказали, что молодой человек организовывал выступления в детском саду Серван в одиннадцатом округе французской столицы. Жалобу в прокуратуру на него в ноябре 2025 года подала мать одной из девочек, расследование дела передали в отдел по защите несовершеннолетних управления судебной полиции префектуры полиции Парижа. Преподаватель, которого опознали по рассказу ребенка, был отстранен от работы работодателем. В январе 2026 года прокуратура получила новый отчет, в котором упоминались еще две предполагаемые жертвы сексуального насилия, которое, вероятно, было совершено осенью 2025 года.