Суд арестовал воспитателя детсада по делу о секс-насилии над тремя детьми

Суд поместил под стражу воспитателя детсада в Париже, обвиняемого в сексуальном насилии в отношении детей, пишет французская газета Le Parisien, статью которой перевел aif.ru.
По данным прокуратуры Парижа, 20-летнего подозреваемого задержали в конце 28 апреля. Через два дня воспитателя доставили в суд, который постановил предъявить ему обвинение в «действиях сексуального характера» в отношении троих воспитанников и принял решение поместить его под стражу до суда.
В прокуратуре рассказали, что молодой человек организовывал выступления в детском саду Серван в одиннадцатом округе французской столицы. Жалобу в прокуратуру на него в ноябре 2025 года подала мать одной из девочек, расследование дела передали в отдел по защите несовершеннолетних управления судебной полиции префектуры полиции Парижа. Преподаватель, которого опознали по рассказу ребенка, был отстранен от работы работодателем. В январе 2026 года прокуратура получила новый отчет, в котором упоминались еще две предполагаемые жертвы сексуального насилия, которое, вероятно, было совершено осенью 2025 года.
«Показания сотрудников позволили идентифицировать одного и того же человека», — добавили в прокуратуре.
В ведомстве отметили, что расследование дела продолжается.
