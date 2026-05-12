В Адыгее объявили беспилотную опасность

МАЙКОП, 12 мая. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности введен на территории Республики Адыгея, сообщается в приложении МЧС России.
«В Республике Адыгея объявлена беспилотная опасность», — говорится в сообщении.
Жителям и гостям региона рекомендуют покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения, не подходить к окнам.
