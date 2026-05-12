Мотоциклист снес девочку на самокате в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Волгоградская и Амундсена мотоциклист сбил девочку, ехавшую на самокате. Об этом сообщили очевидцы происшествия.
По их словам, после столкновения ребенка протащило по дороге несколько метров.
«Мотоциклист летел в сторону Объездной, а девчонка не спешилась с самоката. Он ее сбил и протащил метров на 15», — рассказала свидетельница аварии порталу E1.
На место происшествия прибыли медики. Девочку госпитализировали, очевидцы утверждают, что ее увезла реанимация.
Информация о состоянии пострадавшей и официальные обстоятельства ДТП уточняются.
Ранее в Подмосковье мальчик 2018 года рождения на квадроцикле сбил девушку в поселке Вешки городского округа Мытищи. Пострадавшую госпитализировали с травмами, полиция проводит проверку.