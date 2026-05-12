Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мотоциклист снес девочку на самокате в Екатеринбурге

В Екатеринбурге мотоциклист сбил девочку на самокате на перекрестке Волгоградская — Амундсена.

Источник: Аргументы и факты

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Волгоградская и Амундсена мотоциклист сбил девочку, ехавшую на самокате. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

По их словам, после столкновения ребенка протащило по дороге несколько метров.

«Мотоциклист летел в сторону Объездной, а девчонка не спешилась с самоката. Он ее сбил и протащил метров на 15», — рассказала свидетельница аварии порталу E1.

На место происшествия прибыли медики. Девочку госпитализировали, очевидцы утверждают, что ее увезла реанимация.

Информация о состоянии пострадавшей и официальные обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее в Подмосковье мальчик 2018 года рождения на квадроцикле сбил девушку в поселке Вешки городского округа Мытищи. Пострадавшую госпитализировали с травмами, полиция проводит проверку.