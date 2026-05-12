Частный сектор Горловки вновь попал под удар ВСУ

Военкор рассказал, что под обстрел попал частный сектор на территории посёлка шахты имени Румянцева. В результате атаки зафиксированы повреждения гражданских домостроений и придомовой территории. Жертв и пострадавших нет.
Медведев уточнил, что с начала полномасштабной эскалации это уже 3 949 дом частного сектора, который атаковал противник. Число повреждённых многоквартирных домов составило 1 929.
Ранее семь муниципалитетов Белгородской области атаковали дроны Вооружённых сил Украины. На дороге Отрадовский — Красная Яруга дрон атаковал легковой автомобиль. Пострадавший с баротравмой доставлен в белгородскую горбольницу № 2. После оказания помощи госпитализация не понадобилась — лечение будет проходить амбулаторно.
