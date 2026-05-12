ВСУ атаковали автомобиль в Брянской области, ранены два человека

Вооруженные силы Украины нанесли удар по гражданскому автомобилю в Брянской области, ранения получили два мирных жителя. Об этом в личном канале в мессенджере MAX заявил губернатор региона Александр Богомаз.
«ВСУ атаковали FPV — дронами село Соловьевка Климовского района. В результате целенаправленного удара по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранены два мирных жителя», — написал он.
Пострадавшие были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.
Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ атаковали беспилотниками вокзал в городе Унеча Брянской области. Как заявил Богомаз, в результате ударов пострадали два сотрудника РЖД. Они были госпитализированы в больницу для оказания необходимой помощи.